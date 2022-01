일론 머스크 "도지코인으로 테슬라 일부 상품 결제 개시"

머스크 발언 이후 도지코인 가격 상승세

[아시아경제 이혜영 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 가상화폐인 도지코인으로 테슬라 일부 상품을 구매할 수 있게 됐다고 14일 밝혔다.

머스크는 이날 트위터에 "테슬라 상품을 도지코인으로 구입할 수 있다"고 적었다. 지난해 12월 머스크는 테슬라 상품을 도지코인으로 결제할 수 있도록 하겠다고 공언한 바 있다.

로이터통신은 실제로 테슬라 온라인숍에서 어린이용 전기 바이크 '사이버쿼드', 호루라기 기념품인 '사이버휘슬' 등 일부 물품을 도지코인으로 결제할 수 있게 됐다고 보도했다. 사이트에는 사이버쿼드 1만220도지코인, 사이버휘슬 300도지코인으로 가격이 명시돼있다.

가상화폐 사이트 코인데스크에 따르면 머스크의 발언이 나온 후 도지코인 가격은 약 11% 급등했다. 도지코인 가격은 한국시간 오후 4시24분 현재 0.202465달러로 24시간 전보다 18.24% 올랐다.

머스크는 지난해 가상화폐와 관련한 발언을 여러차례 쏟아내며 가격 급등락을 주도했다. 자신을 도지코인 아버지(Dogefather)라고 칭했다가 돌연 미 방송에 출연해서는 '도지코인은 사기'라는 농담으로 가격 폭락을 불러오기도 했다.

