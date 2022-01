[포토] '우리도 토론하고 싶다'

[아시아경제 윤동주 기자] 여영국 정의당 대표 등 정의당 의원들과 주요 당직자들이 14일 국회 로텐더홀에서 양당의 양자TV토론 합의를 규탄하며 4자후보가 참여하는 방송토론 요구 성명서를 발표하고 있다.

더불어민주당과 국민의힘이 설 연휴 전 양자 TV토론을 갖기로 전격합의하자 정의당과 국민의당 측은 각각 심상정 대선 후보와 안철수 대선 후보가 배제된 양자 TV 토론은 부당하다며 거세게 반발하고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr