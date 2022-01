[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 한울원자력본부는 13일 오전 1시 26분께 한울원전 5호기 가압경수로형이 자동정지됐다고 밝혔다.

이날 한울 원전 5호기의 100만㎾ 원자로냉각재펌프 1대가 가동을 멈추면서 발전이 정지된 것으로 알려졌다.

원자로냉각재펌프(RCP: Reactor Coolant Pump)란 발전소 운전 중 노심에서 생성된 열을 제거할 수 있도록 강제순환유량을 제공하는 펌프이다.

한울본부는 정지 원인을 분석하고 있으며, 정지로 인한 외부 방사능 누출은 없고 발전소는 안전한 상태를 유지하고 있다고 알렸다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr