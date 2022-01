코로나19 먹는(경구용) 치료제 초도물량 2만1000명분이 13일 인천국제공항 화물터미널에 도착해 하역작업이 진행되고 있다. 정부는 65세 이상 고령층·면역저하자 등을 우선 투약 대상자로 선정했다. 배송이 빠른 지역은 이르면 14일부터 첫 투약이 이뤄질 전망이다./공항사진기자단

