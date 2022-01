[아시아경제 이선애 기자] ▲최희경씨 별세, 김진호 (한국예탁결제원 비상계획관실 수석업무역)씨 모친상=13일, 국민건강보험 일산병원 장례식장 (경기도 고양시 일산동구 일산로 100), 발인 15일 오후 14시

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr