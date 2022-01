디아지오, 설맞이 위스키 선물세트 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 디아지오코리아는 설 명절을 맞아 조니워커·윈저·싱글톤·라가불린·코퍼독 등 다양한 프리미엄 위스키 선물세트를 내놨다고 13일 밝혔다.

디아지오는 최근 위스키를 구매하는 국내 소비자의 요구가 다양해짐에 따라 블렌디드 위스키부터 싱글몰트 위스키, 저도주 라인업까지 여러 가지 제품과 구성의 선물세트를 폭넓게 출시했다.

우선 조니워커 블루의 한정판 제품들을 선보인다. ‘조니워커 블루 고스트 앤 레어 피티바이크’ 제품은 1993년 문을 닫은 피티바이크 증류소 등 현재는 운영하지 않는 일명 ‘유령 증류소’ 세 곳을 포함한 총 8개의 증류소에서 생산된 진귀한 위스키 원액들을 완성도 높게 블렌딩 한 스페셜 에디션이다.

‘조니워커 블루 호랑이띠 에디션’은 2022년 호랑이해를 기념해 출시한 한정판 제품으로, 보틀과 박스에 산수화와 날개 달린 호랑이 그림을 화려하게 새겨 의미를 담았다.

젊은 소비자층을 위한 선물세트도 마련했다. 조니워커 레드와 블랙 패키지에는 하이볼 글라스가 함께 제공된다. 간단한 재료만 있으면 손쉽게 ‘조니진저 하이볼’, ‘조니레몬 하이볼’ 등을 제조할 수 있다.

프리미엄 저도주 ‘더블유 바이 윈저’도 선물세트를 마련했다. 더블유 바이 윈저는 자신만의 취향과 라이프스타일을 추구하는 소비자 니즈를 반영해 더욱 감각적인 패키지를 입었다.

싱글몰트 위스키 선물세트도 선보였다. 높은 명성의 스코틀랜드 싱글몰트 생산지에서 탄생한 ‘싱글톤 더프타운 12년’을 합리적인 가격대에 선보인다. 싱글톤은 완성도 높은 밸런스와 부드러움으로 한국인의 입맛에 잘 맞는 싱글몰트 스카치위스키다.

디아지오코리아의 설 선물세트 가격은 2만원대에서 31만원대까지 다양하다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr