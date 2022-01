[아시아경제 공병선 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 665,000 전일대비 6,000 등락률 +0.91% 거래량 192,694 전일가 659,000 2022.01.13 13:46 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화" close 는 오는 27일 오후 1시30분 투자자 및 증권사 연구원을 대상으로 기업설명회를 개최한다고 13일 공시했다.

설명회는 컨퍼런스 콜 형식으로 진행될 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr