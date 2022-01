백신의무화 반대했던 트럼프 "추가접종 여부 비공개 비겁"

[아시아경제 조현의 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 코로나19 부스터샷(추가접종) 여부를 밝히지 않은 정치인들을 향해 "비겁하다"고 목소리를 높였다. 과거 백신 접종 의무화에 반대해온 트럼프 전 대통령의 이같은 발언은 차기 대선을 의식했다는 분석이다.

12일(현지시간) ABC뉴스에 따르면 트럼프 전 대통령은 전날 저녁 원아메리카뉴스 네트워크와의 인터뷰에서 "부스터샷을 맞았는지 밝혀야 한다"고 주장했다. 지난달 부스터샷을 맞은 그는 최근 백신의 효능과 안전을 의심하는 이들을 향해 점차 목소리를 내고 있다.

트럼프 전 대통령은 "몇몇 정치인들이 인터뷰하는 것을 보고 '부스터샷 맞았을까?'라는 의문이 들었다"며 "그들은 그 질문에 '오, 오'라고 하는데 이는 '그렇다'라는 의미"라고 했다. 그러면서 "이들이 (접종 사실을) 말하기를 원하지 않는 것은 비겁하기 때문"이라고 지적했다.

AP통신은 "트럼프 전 대통령이 해당 정치인이 누구인지 언급하지 않았지만 공화당 차기 주자로 언급되는 론 드샌티스 플로리다 주지사를 겨냥한 것으로 풀이된다"고 전했다.

차기 대선 출마를 공공연하게 시사하고 있는 트럼프 전 대통령은 백신 접종 여부를 밝히기를 꺼리는 당내 경쟁자들을 사실상 정조준하고 있다. AP통신은 "차기 대선 후보군들과 차별성을 부각하면서 동시에 백신 개발과 접종을 용이하게 한 트럼프 정부의 성공을 드러내려는 전략"이라고 분석했다.

공화당 진영 내에서는 트럼프 전 대통령의 주요 측근들을 포함해 많은 정치인이 백신 접종 상태를 공개하지 않았다. 마저리 테일러 그린 하원의원 등 일부는 접종 자체를 거부하기도 했다.

반면 트럼프 전 대통령은 "백신이 없었으면 코로나19는 지금보다 나라를 더 황폐하게 했을 것", "아파서 병원 가는 이들은 백신을 접종하지 않은 사람들"이라고 하는 등 백신 치켜세우기에 나섰다.

