영광군, 내달 1일까지 ‘환경개선부담금’ 연납 신청·접수

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군은 내달 1일까지 경유 자동차 소유자의 환경개선부담금 감면 혜택과 납부자 편의 제공을 위해 온라인 연납 신청·접수 받는다고 12일 밝혔다.

환경개선부담금 연납은 매년 3월과 9월에 납부하는 부담금을 1월에 선납하면 연간 납부하는 부담금의 10%를, 3월에 선납하면 상반기 개선부담금의 10% 할인해 주는 제도다.

납부 후 소유권 이전이나 말소 등록을 하더라도 나머지 금액에 대해 환급받을 수 있다.

현재 군에 등록돼 있는 차량은 연납 신청·납부 할 수 있으며, 기존 연납신청자는 별도의 신청절차 없이 우편 발송된 고지서로 납부하거나 인터넷 위택스로 납부 가능하다.

신규 신청자는 위택스를 통해 연납신청 후 바로 납부가 가능하다.

연납 신청·납부는 인터넷 위택스로 신청가능하며, 연납신청 및 납부기한은 1월 연납은 오는 16일부터 내달 1일, 3월 연납은 오는 3월 16일부터 31일까지이다.

자세한 사항은 군청 도시환경과로 문의하면 된다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr