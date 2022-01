민주당 "野, 죽음을 흑색선전에 이용…억지주장"

민주당 선대위 "여당 후보와 엮으려는 비열한 행동"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 선거대책위원회가 국민의힘을 향해 "망상에 가까운 음모론을 위해 지도부가 일제히 나섰다"면서 "매번 헛발질로 국민 앞에서 망신을 당했으면서 여전히 나쁜 버릇을 고치지 못하는 모양"이라고 질타했다.

12일 민주당 선대위는 국민의힘이 이재명 후보의 '변호사비 대납' 의혹을 제기한 이병철 씨 사망과 관련해 '이 후보의 후보직 사퇴'를 거론하는 등 비난 수위를 높이자, "죽음을 이용해 또다시 억지주장을 펴고 있다"며 이같이 말했다.

김우영 선대위 대변인은 오후 브리핑을 통해 "이 후보의 '변호사비 대납 주장'이 허위라는 진술서가 공개된 가운데 관련자 한 명이 숨진 채 발견됐다. 경위야 어찌 됐든 차분히 애도하는 것이 사람 된 도리"라며 "그런데 국민의힘은 마치 기다렸다는 듯 한 사람의 죽음을 두고 여당 대선후보에 대해 차마 입에 담지 못할 내용의 정치공세를 펴고 있다"고 지적했다.

이어 "사망 보도가 나오자 이준석 당 대표, 홍준표 의원, 김진태 전 의원, 김기현 원내대표까지 앞다퉈 막장보다 더한 음모론과 막말로 흑색선전을 일삼고 있다"면서 "경찰 조사도 끝나지 않은 상황에서 '타살''간접살인'을 운운한다. 진실에는 관심 없고 오로지 어떻게든 여당 후보를 엮어 보려는 비열한 행동"이라고 덧붙였다.

김 대변인은 "변호사비 대납 주장의 관련자가 이미 그 주장이 '지어낸 말'이라고 밝혔는데도, 죽음을 이용해 또다시 억지 주장을 펴고 있다. 이쯤에서 자중하지 않으면 '조폭 조작당''입시부정 조작당''조작의힘''공작의힘'이라는 오명을 벗기 어려울 것"이라며 "흑색선전에 대한 책임을 엄중하게 져야 할 것"이라고 강조했다.

