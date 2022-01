'이재명-윤석열 TV토론' 내일부터 실무협상 시작

여야, 3대3 협상단 꾸려 13일 오후 3시 만나기로

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보의 TV토론과 관련해 양측이 13일부터 실무협상에 들어가기로 했다.

민주당 선대위 방송토론콘텐츠단장인 박주민 의원과 성일종 국민의힘 의원은 12일 국회에서 만나 "3대 3 협상단을 꾸려서 내일 (13일) 오후 3시에 만나 세부적인 일정을 논의하기로 했다"고 밝혔다.

실무단은 토론 날짜, 주제 등을 놓고 치열하게 맞붙을 것으로 예상된다. 성 의원은 "세부적인 문제가 많은데 협상단에서 논의하면 된다"며 "그래서 협상단을 꾸린 것"이라고 설명했다.

민주당과 국민의힘은 전날 KBS 주관 TV토론 실무협의를 놓고 서로 다른 목소리를 낸 바 있다. 민주당은 국민의힘이 실무협의에 불참했다고 주장했으나, 국민의힘은 '사실이 아니다'라며 반박했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr