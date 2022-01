홍준표·이준석 "또 죽어 나갔다, 참 기이한 우연" 이재명 겨냥

'이재명 변호사비 대납 의혹' 녹취록 제보자 숨져

洪 "영화·드라마에서나 있을 법한 일"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 '변호사비 대납 의혹'을 최초로 제기한 제보자가 12일 사망한 가운데, 이준석 국민의힘 대표와 같은 당 홍준표 의원이 이 후보를 향해 의심의 눈길을 보냈다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북에 관련 기사를 공유한 뒤 "왜 이렇게 안타까운 일이 자꾸 일어나는지 모르겠다"고 적었다. 그러면서 "이재명 후보가 이분에 대해서는 어떤 말씀을 하실지 기대도 안 한다"며 "지켜보고 분노하자"고 했다.

홍 의원도 페이스북에 "또 죽어 나갔다"며 "극단적 선택인지, 극단적 선택 위장 타살인지 모를 이재명 후보 관련 사건의 주요 증인이 또 죽었다"는 글을 남겼다.

이어 "우연치고는 참 기이한 우연의 연속"이라며 "대장동 관련 두 명에 이어 이번에는 소송 비용 대납 관련 한 명까지 의문의 주검이 또 발견됐다. 영화나 드라마에서나 있을 법한 조폭 연계 연쇄 죽음은 아닌지 이번에는 철저하게 조사해야 할 것"이라고 했다.

12일 보도에 따르면, 서울 양천경찰서는 전날(11일) 오후 8시40분께 양천구의 한 모텔에서 숨진 이모씨를 발견했다. 이씨는 지난 2018년 이 후보의 공직선거법 위반 사건을 맡은 이모 변호사가 수임료 명목으로 현금 3억원과 주식 20억여원을 받았다는 의혹 관련 녹취록을 시민단체 깨어있는시민연대당(깨시연)에 제보한 인물이다.

이 후보는 이 사건으로 2018년부터 2020년 10월 파기환송심에서 무죄가 확정될 때까지 약 2년에 걸쳐 재판을 받았다. 그 과정에서 다수의 변호인이 선임됐는데 재판 전후로 이 후보의 재산이 3억여원만 줄어든 것으로 알려지면서 대납 의혹이 제기됐다.

깨시연은 "법무법인을 열 군데나 선임했고 대법관과 검사장 출신 전관 변호사까지 선임했는데도 이 후보의 재산은 거의 줄지 않았다. 수사기관에서 확인한다면 이 후보가 지출한 변호사 비용은 100억원에 육박할 가능성이 있고, 그렇다면 이는 공직자재산신고 내역과 전혀 합치하지 않는다"며 지난해 10월7일 이 후보를 허위사실 공표 혐의로 검찰에 고발했다. 이 사건은 수원지검에서 수사 중이다.

의혹에 대해 이 후보는 경기지사 시절이던 지난해 국정감사에서 "저는 변호사비를 다 송금했고, 그 금액은 2억5000만원이 좀 넘는다"며 "(변호인단이) 대부분 사법연수원 동기, 대학 친구, 법대 친구 이런 분들이다. 실제 변론에 참여한 변호사에게 (비용을) 모두 지급했다"고 부인했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr