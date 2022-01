경기도, 유망 수출 中企 '글로벌 히트 기업'으로 육성

수출 준비부터 통관까지 1 대 1 맞춤형 컨설팅

해외 시장조사, 마케팅, 브랜드 개발 등 수출 바우처 지급

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 해외 시장 진출을 희망하는 도 내 유망 중소기업을 발굴해 수출 준비부터 해외진출까지 수출 전 과정을 지원한다.

도는 "코트라(KOTRA)와 손잡고 '2022년도 글로벌 히트상품 창출기업 수출지원사업'을 추진, 올해 52개 사를 지원한다"고 12일 밝혔다.

본사 또는 공장 소재지가 경기도인 중소기업 중 전년도 수출실적 2000만 달러 미만인 업체가 해당한다.

▲혁신 기술·제품 보유 기업 ▲신남방·신북방 정책 대상 국가 진출 계획 보유 기업 ▲소재·부품·장비 전문기업 ▲고용우수기업 ▲사회적 기업은 선정 시 가점을 준다.

특히 선정된 기업에는 해외마케팅 전문 수출전문위원을 배정해 기업의 규모·업종 등을 고려해 수출 준비부터 바이어 발굴과 통관에 이르기까지 수출 단계별 1 대1 맞춤형 컨설팅을 한다.

기업이 원하는 수출지원 서비스를 선택해 사용할 수 있는 2357만 원 상당의 '수출 바우처(기업 자부담 30% 포함)'도 지급한다.

지급받은 바우처로는 코트라 등 1600여 개 수행기관에서 지원하는 7300여 개 서비스를 자유롭게 선택해 이용할 수 있다.

해외 시장조사, 통·번역, 특허·지재권 취득, 서류 작성 대행, 홍보·마케팅, 브랜드 개발, 해외영업, 법무·세무·회계 컨설팅, 디자인 개발, 국제운송 등 다양한 지원 서비스가 준비돼 있다.

사업 종료 후 1년 간 담당 수출전문위원에게 해외마케팅 관련 상담 서비스도 지원받을 수 있어 사업의 후속 관리까지 이뤄진다.

류광열 경제실장은 "올해 선정될 수출유망 중소기업들이 경기도를 대표하는 수출 강소기업으로 나아갈 수 있도록 체계적인 지원을 하겠다"고 밝혔다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr