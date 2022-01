윤석열 "北 선제공격해야" vs. 與 "민족전쟁"… 여야 대북정책 설전

이재명 "국민 불안해해"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '대북 선제타격' 주장에 대해 "국민이 불안해하시는 것 같다"고 밝혔다. 윤호중 민주당 원내대표도 '호전적인 지도자'라고 지적했다.

이 후보는 11일 중소기업중앙회에서 열린 '디지털·혁신 대전환 위원회 정책 제안 1호 발표' 뒤 기자들과 만나 윤 후보의 북한 선제타격론 질문에 이같이 말했다.

앞서 윤 후보는 같은날 신년 기자회견에서 한 외신기자로부터 '오늘 아침에도 북한이 미사일을 쐈고 위협이 계속되는데 이를 방지할 계획이 있느냐'는 질문을 받고 "(북한으로부터) 마하 5 이상의 미사일이 발사돼 핵을 탑재했다고 하면, 수도권에 도달해서 대량살상을 하는데 걸리는 시간은 1분 이내다. 요격이 사실상 불가하다"고 답했다.

이어 "그러면 조짐이 보일 때 3축 체제의 가장 앞에 있는 킬체인(Kill-Chain)이라는 선제 타격밖에 막을 수 있는 방법이 지금 없다"고 덧붙였다.

윤 후보는 "저는 북한의 호의를 '평화 쇼'라고 보고 있는데…"라며 "이 정부는 거기에 너무 몰입해서 유엔의 (북한에 대한) 핵 관련 제재도 선제적으로 풀어야 한다고 한다"고 비판했다.

또 "문재인 대통령도 안보리(UN 안전보장이사회) 이사국인 프랑스 대통령에게 북한의 선의를 강조하며 대북 안보리 경제 제재를 풀어달라고 요청 한 기사도 봤다"면서 "그 사이에 북한은 미사일을 더 고도화시켰다"고 지적했다.

해당 발언에 대해 윤 원내대표는 "대단히 심각한 인식 수준에 대해 놀라지 않을 수 없다"며 "정말 호전적인 지도자로, (대선 후보가) 이렇게 대놓고 군사 행동에 대한 얘기를 한 적이 없다"고 말했다.

또 "선제 타격이라는 것이 곧바로 전쟁으로 이어진다. (윤 후보가) '종전 선언을 하지 말아야 한다, 한반도 전쟁 상태를 유지해야 한다'는 망발을 해서 국민 지탄을 받은 바 있는데 선제공격을 해서 전쟁술에 의한 평화를 거론하고 있다"고 꼬집었다.

그는 "국민 불안을 끼치지 말고 대한민국에 대한 애국심이 있다면 우리 국민들을, 7000만 민족을 전쟁으로 끌고 가는 발언은 취소해야 마땅하다"고 덧붙였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr