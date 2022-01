[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 '대한민국 엔지니어상' 1월 수상자로 이윤희 한국전력기술 부장과 김찬식 피움이노베이션 연구소장을 선정했다고 10일 밝혔다.

대기업 수상자인 이윤희 한국전력기술부장은 원자로보호설비의 계통설계와 응용프로그램 개발로 우리나라 원자력산업의 기술력과 국내외 경쟁력 강화 및 원자력발전소의 안전성 향상에 기여한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

중소기업 수상자인 김찬식 피움이노베이션 연구소장은 세계 최고 기술 수준의 실내 유해물질저감 및 습도조절, 항균, 항곰팡이 성능을 동시에 갖는 열린 나노기공형 무기질도료를 개발해 국내 건축자재 기술력 향상에 기여한 공로다.

