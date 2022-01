SK케미칼, MSCI ESG 평가서 ‘BBB’ 등급…국내 화학업계 최고 수준

세계 최초 케미칼 리사이클 코폴릴에스터 양산

탄소중립 정책 측면 우수 평가



[아시아경제 황윤주 기자] 화학업계에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 선도하고 있는 SK케미칼이 해외 평가 기관으로부터 유의미한 성적표를 받았다.

SK케미칼은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 진행하는 21년 ESG 평가에서 지난해보다 2단계 상승한 '종합 BBB' 등급을 받았다고 10일 밝혔다.

MSCI의 ESG 등급은 세계적인 금융 기업인 MSCI가 2019년부터 매년 전 세계 상장기업들을 업종별로 구분하고, 환경(Environment), 사회적 책임(Social), 지배구조(Governance) 분야를 영역별로 나눠 35개 핵심 이슈에 대해 평가하는 것으로, 매년 그 결과를 공개하고 있다. 특히, MSCI 측은 개별 회사의 ESG 상황을 홈페이지 등을 통해 직접 수집해 점검하는 등 기준이 매우 까다로워 CCC에서 AAA까지 7단계 등급 중 상위 평가(리더그룹)를 받는 기업이 10% 미만에 불과할 정도이며, 그 공신력을 인정받아 현재 전세계 ESG투자에 많이 활용되고 있다.

SK케미칼은 2020년 첫 평가 이후 1년만에 'BBB'등급을 획득했다. MSCI 'BBB' 등급은 아마존(Amazon), 에스티로더(Estee Lauder) 등 굴지의 글로벌 기업들과 어깨를 나란히 하는 수준으로 국내 화학사 중에서는 최고 수준의 등급이다.

이번 MSCI 보고서에 따르면 SK케미칼은 △세계 최초 케미칼 리사이클 코폴리에스터 상용화 및 바이오 기반 화학 소재 개발 등 '친환경 기술'의 우수성 △2030년 탄소배출 50%감축 등 '2050년 탄소중립 정책'을 인정받았다. 특히, ESG 등급 주요 평가 항목인 탄소배출 부문에서는 글로벌 원자재 화학회사들 중 상위 10% 이내에 드는 평가점수를 획득해 글로벌 최고 수준의 기후 위기 대응 전략으로 평가됐다.

SK케미칼 관계자는 "MSCI ESG평가에서 'BBB' 등급을 받은 것은 글로벌 원자재 화학 업종 중 상위 19위권 내 수준"이라며, "ESG 경영 가치에 부합하고 미래 성장성이 높은 신사업 발굴에 더욱 노력하겠다."고 밝혔다.

한편, SK케미칼은 ESG 가치와 부합하는 사업을 대폭 확대하고 있다. 지난해 10월 세계 최초로 화학적 재활용 (케미칼 리사이클) 기술을 적용한 코폴리에스터 '에코트리아(ECOTRIA) CR' 양산을 시작했다. 올해 3월에는 옥수수에서 만들어지는 100% 바이오 신소재인 PO3G(폴리옥시트리메틸렌에테르글라이콜)을 상업 생산할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr