용산구 ‘이태원 퀴논길’ 상징 조형물 설치·송파구 오륜초 담장 '동심 벽화' 조성

[서울시 자치구 뉴스]용산구 이태원 골목상권 활성화 사업 일환 지역상권 스토리 발굴 공모서 대상 수상한 ‘황금거북이’ 조형물 설치 ...송파구 성내천 오륜초 담장 ‘동심 벽화’ 조성

금천구,어린이집 연합회, 한국전지재활용협회와 협약 체결 폐건전지, 우유팩 재활용 사업 추진

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 지난해 12월 이태원 퀴논길에 황금거북이 조형물을 설치했다.

장기간 지속된 코로나19로 어려워진 이태원 골목상권을 살리기 위한 사업의 일환이다.

황금거북이는 서울신용보증재단이 개최한 지역상권 스토리 발굴 시민공모전에서 퀴논길을 소재로 해 대상을 수상한 숙명여대 문화기획단 아이디어다. 조형물은 신용보증재단이 제작 지원, ‘베트남 퀴논정원’ 내에 설치됐다.

한국-베트남 우호교류를 상징하는 테마거리에 퀴논의 설화를 접목한 황금거북이를 마스코트로 내세워 퀴논길을 하나의 브랜드화 하고 화제성을 만들어 많은 이들이 이태원을 찾게 만들겠다는 취지다.

이에 앞서 용산구는 코로나19로 침체된 지역상권을 살리기 위해 2020년 지역경제활성화 협의체(용산구, 숙명여대, 서울신용보증재단, 신한은행, 용산구상공회, 서울경제인협회)를 구성·운영해 오고 있다.

신용보증재단과 숙명여대는 퀴논길 맞춤형 홍보를 위해 달력, 리플릿, 카드뉴스를 제작, 용산구 상인회와 숙명여대 학생, 지역내 유관기관 등에 배포했다.

구는 유관기관 간 협업을 강화, 이태원 홍보 뿐 아니라 소상공인 업체에 경영상담을 지원하고 점포 인테리어를 개선하는 등 다각적인 지원을 통해 이태원 전성시대를 되찾아 갈 계획이다.

성장현 용산구청장은 “황금거북이라는 이국적이며 거리에 맞는 소재로 퀴논길을 홍보, 사람들의 이목을 끌 수 있을 것”이라며 “강화된 거리두기로 소상공인의 어려움이 큰 만큼 특색있는 소재를 계속 발굴, 이태원이 예전의 활력을 되찾을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

송파구(구청장 박성수)가 ‘송파둘레길 시즌2’ 사업으로 오륜초등학교 담장 90m구간에 어린이를 주제로 한 ‘동심(童心)벽화’를 조성했다.

박성수 구청장은 민선 7기 핵심사업으로 ‘송파둘레길’ 조성에 나서 지난해 7월1일 50년간 단절됐던 탄천길을 개통하며 순환형 둘레길을 완성했다. 이후 ‘송파둘레길 시즌2’ 사업을 추진해 지역 명소와 둘레길을 연결, 곳곳을 특성화 공간으로 바꾸고 있다.

특히, 성내천 구간에 자리한 오륜초 옹벽은 어린이들의 통학로임에도 검은 곰팡이와 축축한 담벼락으로 개선이 필요한 공간이었다. 이에 구는 지난해 10월부터 학교 측과 여러 차례 논의를 거쳐 초등학교 옹벽에 ‘어린이와 놀이’를 주제로 한 벽화를 조성하기로 의견을 모았다.

구는 ‘송파둘레길 시즌2’ 사업을 통해 곰팡이로 까맣게 얼룩져있던 삭막한 옹벽을 깨끗하게 청소, 밝고 생동감 넘치는 벽화 작품을 설치했다. 벽화는 사방치기, 공기놀이, 딱지치기 등 전통놀이를 하는 어린이의 모습을 콜라주 기법으로 담아냈다. 흑백과 다양한 색채, 현대적 디자인으로 조화롭게 표현해 세련미를 더했다. 또, 어린이의 생생하고 입체감 있는 표정 묘사를 위해 페인트 대신 오브제를 부착했다.

박성수 송구청장은 지난 6일 벽화 인근 주민들과 함께 김진오 작가를 초청해 작품 설명을 듣는 자리를 마련했다. 이 자리에서 박성수 구청장은 “‘송파둘레길 시즌2’ 사업으로 송파구 곳곳이 나날이 달라지고 있다”면서 “송파둘레길을 걸으며 코로나19로 지친 주민들이 건강도 챙기고 일상을 회복할 힘을 얻도록 ‘시즌2’ 사업에 박차를 가하겠다”고 말했다.

이 밖에도 구는 1월 중 벽화 인근 오금1교 미니 공간 2곳에 수크령(벼과 일종)을 심어 볼거리를 제공, 자갈 위 장독대를 만들어 정감 있게 꾸밀 계획이다. 또, 성내교 등 5개 교량 하부에는 작품전시 공간을 마련해 어두운 공간을 다채로운 문화예술 공간으로 만들어갈 예정이다.

금천구 어린이들이 폐건전지와 우유팩 재활용을 하며, 생활쓰레기 줄이기에 앞장서고 있다.

금천구(구청장 유성훈)는 지난해 12월17일 금천구 어린이집 연합회, 한국전지재활용협회와 폐건지 수거 협약과 우유팩 수거 협약을 체결했다. 협약에 따라 132개의 지역 어린이집에 등원하는 6890명의 어린이들이 자원순환사회 만들기에 참여하게 됐다.

어린이들이 장난감이나 가전제품에서 나오는 폐건전지를 어린이집으로 가져오고 어린이집에서 마신 우유팩을 잘 씻어 말린 후 모아 두면, 구청에서는 이를 수거해 각각 한국전지재활용협회와 우유팩 재활용업체로 보내고 있다.

또 금천구는 금천경찰서 및 산하기관, 금천구시설관리공단 등 공공기관에 폐건전지 수거함을 설치, 폐건전지를 수거함으로써 생활쓰레기 감량을 위해 최선을 다할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “생활쓰레기 감량을 위해 지역사회와 함께 고민하고 있다”며 “앞으로도 ‘자원순환도시 금천’을 만들기 위해 다양한 방안을 구상하고 시행해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr