한국철도, KTX 궤도이탈 사고 관련 특별 안전 점검

긴급 안전대책 회의 열고 차량, 시설 등 전 분야 점검키로

한국철도공사(코레일)가 지난 5일 발생한 경부고속선 KTX-산천 궤도이탈 사고와 관련해 특별 안전 점검에 나섰다.

8일 코레일 등에 따르면 코레일은 지난 6일과 7일 연이어 대전 본사 사옥에서 나희승 사장 주재로 KTX 궤도이탈 사고 관련 긴급 안전대책 회의를 갖고 차량, 시설 등 철도 전 분야 특별 점검과 함께 안전강화를 위한 대책을 마련키로 했다.

이번 사고의 원인은 현재 국토교통부 항공철도사고조사위원회에서 조사 중이다.

코레일은 사고 경위와 원인 등 조사결과 발표까지 상당 기간이 소요되는 만큼 선제적으로 안전확보를 위한 조치를 시행키로 했다.

우선 특별점검 전담조직(T/F)를 구성해 사고차량과 동일시기에 제작된 KTX-산천 14편성 전체의 주행장치에 대한 점검을 진행한다.

또 철도터널과 교량, 전차선 등 주요 시설물과 차량에 대한 긴급 안전 점검을 시행하여 안전시스템을 재정비 할 계획이다. 이와 함께 한파와 폭설에 대비한 동절기 안전관리 대책도 재검토하기로 했다.

나 사장은 “다시 한번 국민 여러분께 열차 이용에 불편을 드려 깊이 사과드린다”며 “다시는 이와 같은 사고가 발생하지 않도록 정확한 원인 파악과 함께 철저한 점검을 통해 안전을 확보하고, 국민이 안심하고 열차에 오를 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

