[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 7일 오후 4시 구청 5층 열린참여실에서 열린 ‘양천구파크골프협회 성금 전달식‘에 참석했다.

양천구파크골프협회(회장 김정수)는 양천사랑복지재단을 통해 2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 373만6000원을 기부했다.

김 구청장은 “기부해 주신 성금은 우리 지역의 어려운 이웃을 위해 꼭 쓰일 수 있도록 소중히 잘 전달하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr