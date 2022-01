'방역 정책 비판' 연이은 도심 집회…박근혜 탄핵 무효 주장도

[아시아경제 이정윤 기자] 시민단체들이 8일 서울 도심에서 정부의 방역정책을 비판하는 집회를 개최했다.

세계시민걷기행동연대 등 4개 단체는 이날 오후 서울역에서 세종로까지 행진하며 정부에 합리적 방역 정책 시행을 촉구했다. 전 경기도의사회장 등은 광화문 교보빌딩 앞에서 방역 정책 전환을 주장하는 토론회를 개최했다.

아울러 전국학부모단체연합도 소아와 청소년에게 방역패스를 적용하는 정책에 반대하며 교보빌딩부터 청와대 인근까지 행진했다. 앞서 정부를 상대로 특별방역대책 후속조치 처분 집행정지를 신청해 학원과 독서실 등에서 방역패스 효력을 중지하는 법원 결정을 끌어낸 전국학부모단체연합은 법원 결정에 즉시항고한 정부의 대응을 비판하기도 했다.

코로나19백신피해자가족협의회도 정부서울청사에서 청운효자동 주민센터까지 행진하고 촛불집회를 열었으며, 코로나19시민연대는 강남에서 집회를 했다.

정부의 방역 조치를 비판하는 집회는 계속해서 이어질 예정이다. 오는 12일 코로나피해자영업총연합이 국회 앞에서 정부 방역조치 규탄대회를 개최할 예정이며, 전국자영업자비상대책위원회는 14일까지 오후 9시 이후 간판 조명을 끄는 점등 시위를 지속한다.

한편, 박근혜 전 대통령이 특별사면된 뒤 지지 단체들은 요구사항을 '탄핵 무효'로 바꿔 집회를 이어갔다. 석방운동본부는 탄핵무효명예회복운동본부로 이름을 변경해 청계광장 앞에서 집회를 열었고 일파만파와 구국총연맹 등 보수단체들도 인근에 모였다.

이밖에도 징병거부운동연합, 민주주의자주통일대학생협의회(민대협) 등의 집회와 신분당선 서북구연장을 촉구하는 은평·삼송지역 주민의 차량 행진 등 시내 집회에 총 1000여 명이 운집했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr