[아시아경제 장효원 기자] 경북 고령군 야산에서 산불이 발생했다.

8일 오후 4시 52분쯤 경북 고령군 대가야읍 장기리 야산에서 산불이 발생했다. 소방 당국과 고령군은 산불 진화 임차 헬기 1대와 진화인력 71명, 장비 9대를 긴급 투입해 진화 중이다.

경북도 관계자는 "일몰 때라서 가능한 야간시간대까지 안 가도록 진화에 총력을 기울이고 있다"고 밝혔다.

당국은 진화를 마치고 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

