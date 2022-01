국방부 “북 미사일 극초음속 아냐”(종합)

[아시아경제 김대현 기자] 국방부가 북한이 주장한 '극초음속 미사일'에 대해 “기술에 도달하지 못한 발사체”라고 규정했다.

7일 국방부 관계자는 브리핑을 자처해 "북한이 1월 6일 보도를 통해 주장하고 있는 극초음속 미사일 발사 관련 사거리, 측면 기동 등의 성능은 과장된 것으로 보인다"고 말했다.

국방부는 지난 5일 발사한 북한의 미사일은 속도가 마하 6수준이며 고도는 50km 이하라고 밝혔다. 북한이 주장한 700㎞ 비행거리도 미치지 못했다고 덧붙였다.

이는 지난 5일 극초음속 미사일을 시험발사해 700km의 표적을 명중했다고 전날 발표한 북한의 주장을 공식 반박한 것이다.

북한은 지난해 9월28일 새로 개발한 극초음속 미사일 '화성-8형' 시험발사를 처음으로 진행했다. 이에 대해 국방부는 "북한이 시험 발사한 북한 주장한 미사일 대비 4개월 만에 추가적인 기술적 진전은 아니며, 지난해 10월 국방발전전람회에서 최초 공개된 다른 종류의 미사일 중의 하나로 판단된다"고 설명했다.

미사일 연구 관련 국방부 산하기관 관계자도 "우리나라로 말하자면 이미 개발 완료된 기동형 탄두의 탄도미사일로 보고 있다"고 말했다.

같은 기관의 다른 관계자도 북한이 이번에 쏜 미사일이 국내서 개발이 완료된 '현무-2C'와 유사하다고 밝혔다. 그는 "현무-2C도 최대 속도가 마하9정도 되지만, '극초음속'이라고 표현하지 않는다"며 "미국이 수십 년 전 운용하고 한국도 수년 전 시험한 기술로, 극초음속은 '북한의 그들만의 표현'"이라고 강조했다.

