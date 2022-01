“새해 영어공부 해볼까” 교육업계, 다양한 자기계발 할인 프로모션 진행

학생부터 성인까지 다양한 연령층 학습 동기부여·새해 다짐 응원

[아시아경제 김희윤 기자] 신년을 맞아 자기계발 수요가 늘어나는 가운데 교육업계가 ‘결심족’의 학습 목표 달성과 계획을 돕는 다양한 할인 이벤트를 선보이고 있다.

8일 교육업계에 따르면 한 해를 새롭고 알차게 보내기 위해 학습·자기계발 등 각종 목표를 세우는 학습자를 위한 할인·증정 이벤트가 진행되고 있다.

영어교육 전문기업 윤선생은 G마켓과 옥션에서 ‘새해 다짐 교육 기획전’을 진행한다. 오는 31일까지 진행되는 이번 행사에서는 엄마표 영어?온라인 학습 상품 ‘윤선생 초통영’과 ‘스피킹버스’, ‘스피킹톡’을 브랜드 기본 할인 및 15% 중복 할인 쿠폰을 통해 최대 63% 할인된 가격으로 선보인다.

행사 기간 동안 자사 상품 구매 후 포토 상품평을 남긴 고객 전원에게는 신세계백화점 1만원 상품권을 증정한다. 또한, 이벤트 기간 중 10일부터 14일까지 G마켓 도서 페이스북 계정 내 이벤트 게시글을 공유하면 추첨을 통해 22명에게 스타벅스 아메리카노를 제공한다.

대교는 초등 전과목 인공지능(AI) 학습 프로그램 ‘마카다미아 올인원’을 출시하고 기념 프로모션을 진행 중이다. 우선 현재 눈높이, 솔루니, 차이홍, 써밋 등을 이용 중인 회원에게는 마카다미아 올인원에 가입하면 1월부터 4월까지의 결제분을 전액 면제해주는 혜택을 제공한다.

또한 신규 회원을 포함한 모든 회원에게는 마카다미아 올인원을 최대 37% 할인해주는 혜택을 선보인다. 해당 프로모션은 이벤트 페이지에서 구글폼을 입력한 후 제출하면 해피콜 전화 수신을 통해 참여할 수 있다.

교원 빨간펜의 유?초등 대상 디지털 학습 '아이캔두(AiCANDO)'도 특별 할인 이벤트를 진행한다. 아이캔두, 아이캔두 누리키즈, 누리/키즈 스마트 빨간펜 구매 시 각각 12만 원, 10만 원, 5만 원 할인 혜택을 받을 수 있다. 학습지와 외국어, 독서까지 전 영역 맞춤 솔루션이 가능한 ‘올인원 패키지’, 전집 6종과 창의융합 완독 서비스가 포함된 ‘창의융합 완독 패키지’ 등도 할인된 가격으로 구매가 가능하다.

파고다인강은 학습자의 어학공부를 돕기 위해 ‘스터디 위드 파고다(Study With PAGODA)’ 이벤트를 진행한다. 파고다인강에 새로 가입했거나 2018년 수강 이후 토익, 오픽, HSK, JLPT 등의 공부를 다시 시작해야 하는 회원이라면 전 강좌 20% 할인쿠폰을 제공한다. 이에 해당하지 않거나 타 어학원 혹은 인강을 통해 공부했다면 패키지 강의 10%, 단과강의 20% 환승 할인 쿠폰을 제공한다. 또한, 파고다인강 카카오톡 플러스 친구라면 10% 할인쿠폰도 제공한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr