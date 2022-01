장성군, 28일까지 ‘후계농업경영인·청년후계농’ 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 오는 28일까지 2022년도 후계농업경영인 지원사업과 청년후계농 영농정착 지원사업 대상자를 모집한다고 7일 밝혔다.

후계농업경영인 지원사업은 만 18세 이상 50세 미만으로 독립경영 10년 이하의 농업인을 지원하는 사업이다.

대상자로 선정되면 최대 3억원 한도로 5년 거치 10년 분할 상환, 연리 2%의 융자 조건으로 농지 구입, 시설 설치, 한우 입식 등을 지원받을 수 있다.

사업 참여를 희망하는 농업인은 장성군농업기술센터를 방문해 신청서를 제출하면 된다.

청년후계농 영농정착 지원사업은 만 18세 이상 40세 미만으로 독립경영 기간 3년 이하 농업인을 지원하는 사업이다.

대상자로 선정되면 최대 3년간 월 80~100만원의 영농정착지원금이 영농경력에 따라 차등 지급된다.

사업 신청은 농림사업정보시스템을 통해 온라인으로 하면 된다.

군 관계자는 “이번 지원사업을 통해 예비농업인 및 청년농업인의 영농 초기 어려움을 경감시키고 성공적인 영농 정착을 도울 방침이다”며 “미래 농업 발전을 선도할 젊고 유능한 농업인들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

자세한 사항은 군청 누리집 공지사항을 참고하거나 장성군농업기술센터 농업인교육팀로 문의하면 된다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr