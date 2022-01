레스케이프, 설 맞이 객실 패키지·레스토랑 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트의 부티크 호텔 레스케이프는 다가오는 설 연휴를 맞아 특별한 객실 패키지와 레스토랑 프로모션을 선보인다고 7일 밝혔다.

새해 첫 패키지로 '루나 뉴 이어 에피소드(Lunar New Year Episode)'를 오는 22일부터 2월6일까지 선보인다.

해당 패키지는 오는 설 연휴, 멀리 떠나지 않지만 레스케이프의 감성을 담은 객실에서 맥주 한 잔과 함께 반신욕을 즐기며 휴식하고 싶은 고객을 위한 혜택으로 구성했다. 객실 1박과 국내 수제 맥주 전문 기업 카브루와 협업해 한정판으로 선보이는 '구미호 루비테일' 맥주 1병, 간식을 제공한다.

'구미호 루비테일' 맥주는 카브루 배럴 에이징 시리즈의 첫 제품으로 와인 배럴에서 7개월 이상 숙성 기간을 거쳐 탄생했다. 수제 맥주지만 흑미, 후추, 생강, 오미자, 복분자 등 한국적인 재료로 만든 '흑미 사워'를 미국 프리미엄 와이너리 실버 오크 배럴에서 숙성해 내추럴 와인 같은 깊은 풍미를 담아낸 것이 특징이다.

몸의 긴장을 완화시키고 숙면할 수 있도록 파스텔톤의 '러쉬 에브리 클라우드 배스밤 세트'도 준비됐다. 스위트 객실 타입 선택 시, 조식 2인 & 세이보리 라운지 2인 혜택도 포함된다.

레스케이프의 모던 차이니스 레스토랑 팔레드 신에서도 영양 보충을 할 수 있는 보양식 프로모션을 22일부터 2월6일까지 2주 동안 진행한다. 대표 보양식 메뉴인 간장 소스 생선찜, 팔레드 신 전가복 중 1가지를 주문 시 천진고량주(280㎖)를 테이블당 1회 제공한다. 에그타르트 기프트 박스(6개입) 주문 시, 신년 인사를 전할 수 있는 팔레드 신 메시지 카드를 제공한다.

