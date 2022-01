KCM, '리프레쉬'로 첫 영화 도전

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 KCM(강창모)이 영화에 도전한다.

7일 이놀미디어는 KCM의 실화가 기반이 된 음악 힐링 코미디 영화 '리프레쉬'(감독 김길영)가 다음달 개봉한다고 밝혔다.

'리프레쉬'는 한물 간 가수 K가 국립 마음 치유센터 환자들의 음악치료를 담당하게 되고 그들과 음악 경연 대회를 준비하면서 서로를 치유하는 이야기를 그린다.

KCM은 가수 K로 분해 데뷔 후 처음으로 연기에 도전한다. K의 곁을 지키며 20년간 함께하는 의리의 매니저 관빈 역에는 홍경민이, 재난 트라우마로 치료받고 있는 음악가 현주는 김찬미가 각각 분한다.

가수 KCM은 2004년 데뷔해 ‘흑백사진’ ‘은영이에게’ 등을 발표하고 활동했다. 이후 MBC 예능 '놀면 뭐하니'에서 MSG워너비로 제2의 전성기를 맞았다. 그가 영화 촬영을 앞두고 첫 대본 리딩하는 모습이 ‘전지적 참견 시점’에 담겨 화제가 된 바 있다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr