[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처) 소속 검사들이 모여 수사 적법성과 정치적 중립성 논란 등 출범 이후로 겪어 온 현안을 놓고 의견을 모은다.

6일 법조계에 따르면 공수처는 오는 7일 오후 새해를 맞아 김진욱 공수처장과 여운국 차장을 비롯한 검사들이 참여하는 검사 회의를 연다.

구체적인 의제가 무엇인지는 알려지지 않았다. 하지만 최근 정치권 등으로부터 비판을 받은 광범위한 통신 조회 등 공수처의 수사 과정을 놓고 논란이 제기된 현안을 중점적으로 논의할 것으로 보인다.

김 처장은 지난해에도 현안이 생길 때마다 검사들을 소집해 의견을 수렴해 온 것으로 알려졌다.

