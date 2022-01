김부겸 국무총리와 참석자들이 6일 오후 서울 강남구 건설회관에서 열린 2022 건설인 신년인사회에 참석해 시루떡 자르기 퍼포먼스를 하고 있다. 왼쪽부터 윤학수 대한전문건설협회 회장, 강준현 국회의원, 조응천 국회 국토교통위원회 더불어민주당 간사, 노형욱 국토교통부 장관, 김 총리, 김상수 대한건설단체총연합회 회장, 이헌승 국회 국토교통위원장, 오세철 삼성물산 건설부문 대표이사 사장, 윤영준 현대건설 대표이사 사장./김현민 기자 kimhyun81@

