고승범 금융위원장, 오스템 사태 "필요한 조치 있다면 고려할 것"

[아시아경제 이광호 기자]고승범 금융위원장은 6일 1880억원의 역대급 횡령 사건이 발생한 오스템임플란트에 대해 "필요한 조치가 있다면 고려하겠다"고 말했다.

고 위원장은 이날 정은보 금융감독원장과 신년 회동을 위해 금감원을 방문한 자리에서 기자들에게 오스템임플란트 사태와 관련 "경찰에서 조사하고 있으니 그 부분을 지켜봐야 할 것"이라며 이같이 밝혔다.

고 위원장은 "사법적인 절차와는 별개로 주식시장에서 교란 행위 문제라든지, 투자자 보호라든지, 소액주주 문제라든지 이런 부분에 대해 면밀히 볼 것"이라며 "필요한 조치가 있다면 그것도 생각해보도록 하겠다"고 말했다.

그는 가계 부채 관리에 대해선 "신년사에서 밝힌 대로 올해도 작년의 가계부채 관리 강화 기조는 일관되게 지속될 것"이라고 강조했다.

또 코로나19로 피해를 본 소상공인 등에 대한 대출 만기 연장이 오는 3월 끝나는 것에 대해선 "금감원, 금융사들과 협력해 현황을 파악하면서 어떻게 갈지 검토하겠다"며 "코로나19와 실물 경제 상황 등을 고려하면서 할 것"이라고 설명했다.

