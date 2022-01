[아시아경제 송승섭 기자]SBI저축은행이 6일 주택담보대출 상품의 금리를 0.6%포인트 내린다고 밝혔다.

이번 금리 인하로 SBI저축은행이 판매 중인 온·오프라인 주택담보대출 상품의 최저금리는 5.25%에서 4.65%로 변경된다. 저축은행 업계에서 가장 낮고 시중은행이나 상호금융 등과 비슷한 수준이다.

한도는 개인고객의 경우 시세의 최대 70%, 개인사업자는 95%까지 이용할 수 있다. 별도 지점 방문 없이 100% 비대면으로도 이용할 수 있다.

SBI저축은행 관계자는 “대출금리 상승 및 코로나19 장기화로 가계뿐만 아니라 많은 자영업자가 큰 어려움을 겪고 있다”며 “앞으로도 서민금융기관의 역할을 충실히 이행할 것”이라고 강조했다.

