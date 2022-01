쉐보레, CES에서 2024년형 실버라도 전기차 공개

[아시아경제 이창환 기자] 쉐보레(Chevrolet)가 5일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2022'에서 2024년형 쉐보레 실버라도 EV(전기차)를 공개했다고 밝혔다.

실버라도 EV는 쉐보레의 주력 픽업트럭인 실버라도를 전기차로 재해석했다. 개발 단계부터 GM의 전기차 전용 플랫폼인 얼티엄(Ultium)을 기반으로 설계돼 쉐보레 픽업트럭 고유의 강인함과 주행성능, 활용성을 전동화 모델로 구현했다는 평가다.

쉐보레 실버라도 EV는 법인용 WT 트림과 RST 퍼스트에디션 두 가지 트림으로 구성돼 각각 2023년 봄과 가을에 출시될 예정이다. 완충 시 최대 주행거리(GM 기준)는 644km에 달한다.

주력 트림인 RST 퍼스트에디션은 4륜구동, 최대출력 664마력, 최대토크 107.8㎏f·m를 발휘한다. 풀사이즈 픽업트럭이라는 육중한 차체에도 최대출력모드(Wide Open Watts Mode)로 주행 시 정지 상태에서 시속 60마일(약 97 km/h)까지 4.5초가 채 걸리지 않는다.

동시에 약 590kg의 화물을 탑재한 채로 4.5t을 견인할 수 있다. 개방감을 극대화한 유리 루프를 갖춰 앞좌석 및 뒷자석 승객 모두에게 넓은 시야, 탁트인 공간감을 선사한다.

스티브 힐(Steve Hill) 쉐보레 미국 판매·마케팅·서비스 총괄 부사장은 "실버라도가 오늘날과 같은 명성을 획득하기까지 쉐보레는 끊임없는 혁신을 이어 왔다"며 "얼티엄 플랫폼이 적용된 실버라도 EV는 현재 실버라도를 소유하거나 구매를 고려 중인 소비자들에게 차세대 픽업트럭의 새로운 기준이 될 것"이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr