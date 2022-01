구자열 무협 회장, 이재명 후보에 '수출산업 혁신 지원 노력' 당부

[아시아경제 정현진 기자] 구자열 한국무역협회 회장이 6일 이재명 더불어민주당 대선후보를 만나 수출산업 혁신 지원을 위해 노력해달라고 당부했다.

구 회장은 이날 오전 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 혁신기업 정책간담회를 열고 이 자리에 참석한 이 후보에게 이같이 말했다.

구 회장은 "지난해 우리 무역은 역대 최단기 무역 1조 달러 달성, 역대 최대 무역액 및 수출액이라는 성과를 달성했지만 이러한 성과가 앞으로도 이어질 것이라는 보장은 없다"면서 "급변하는 글로벌 무역환경 속에서 무역강국의 위상을 지켜나가기 위해 전통 수출산업과 스타트업과의 융합 등 무역업계 혁신을 지원하고 수출현장의 목소리를 차기 정부 정책에 적극 반영해 주길 희망한다"고 말했다.

구 회장은 이와 함께 차기 정부가 추진해야 할 무역정책의 비전과 전략을 담은 '한국 무역의 리셋을 위한 신무역통상전략' 정책제언집을 전달했다. 무협이 지난해 10월 무역업계 최고경영자(CEO) 322인을 대상으로 설문조사한 내용을 담은 제언집이다.

이날 이 후보는 무역협회 회장단, 혁신 스타트업 대표 17명과 혁신 산업별 전망 및 수출기업의 혁신 전략을 논의하고 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2022' 참가 기업들과도 화상으로 연결해 생중계 대담을 진행했다.

