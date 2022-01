농협금융, 축산환경 개선사업 기금 전달

[아시아경제 성기호 기자]NH농협금융그룹은 NH-아문디 그린코리아펀드로 조성된 기금 1억원을 ‘나눔축산운동본부’에 전달했다고 6일 밝혔다.

전날 서울 농협본관에서 손병환 농협금융지주 회장, 김태환 농협축산경제 대표, 박학주 NH-아문디자산운용 대표 등이 참석한 가운데 열린 ‘축산환경 개선사업 관련 기금 전달식’은 지난해 8월 체결한 농협금융지주와 농협경제지주 간의 '농·축산분야의 탄소중립 달성'을 위한 업무협약의 일환으로 진행됐다.

농협금융과 농협경제는 정부의 2050 탄소중립에 동참하고, 농축산 분야의 탄소저감을 위해 다양한 협력방안을 수립한 바 있다. 축산경제는 가축분뇨의 자원화 및 신재생에너지화 등을 실행하고, 농협금융은 ESG 금융상품과 농업임팩트 투자 지원을 통해 농축산 분야의 탄소중립 달성에 기여하는 추진계획을 수립해 이행 중에 있다.

전달된 기금은 나눔축산운동본부가 추진중인 ‘깨끗한 축산환경 개선사업’에 사용될 예정이다.

손병환 회장은 “농축산 분야의 지속적인 발전과 탄소중립을 위한 지원은 농협금융 본연의 역할”임을 강조하며, “경제지주와의 지속적인 협력을 통해 금융지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

