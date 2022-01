[특징주]현대글로비스, 대주주 지분 매각 이후 강세

[아시아경제 지연진 기자] 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 189,500 전일대비 16,500 등락률 +9.54% 거래량 691,303 전일가 173,000 2022.01.06 10:13 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대글로비스, 대주주 지분 매각 기업가치 긍정적"H라인해운, 글로비스 차량운반선 2340만弗 선박금융 조달[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 가 6일 대주주의 지분 매각 소식으로 강세를 보이고있다.

현대글로비스는 이날 오전 9시32분 기준 전일대비 8.09%(1만4000원) 오른 18만7000원에 거래되고 있다.

앞서 현대글로비스는 전날 장마감 후 ‘주식 등의 대량보유 상황보고서’를 통해 대주주인 정의선·정몽구 회장의 지분 10%가

매각됐다고 공시했다. 정의선 현대차그룹 회장의 주식123.2만주(지분율 3.3%)와 정몽구 명예회장의 주식 251.8만주(지분 6.7%) 등 총 375.0만주로 전체 발행주식의 10.0%에 해당된다. 매각가는 163,000원(1월 5일 종가 17만3000원 대비 5.8% 할인)이고, 금액으로는 정의선 2009억원, 정몽구 4104억원 등 총 6113억원이다.

하나금융투자는 이날 현대글로비스의 이번 대대주 지분 매각과 관련 일감 몰아주기 관련 규제를 회피하고, 대주주 지분 매각에 따른 오버행(대량 매도) 우려를 완전히 해소시키는 등 긍정적으로 판단한다며 매수 투자의견과 목표주가 25만원을 유지한다고 밝혔다.

송선재 하나금융투자 연구원은 "일감 몰아주기와 관련된 잠재적 규제를 회피할 수 있게되고, 소액주주들이 우려했던 대주주 지분매각 관련 오버행(Overhang) 이슈를 완전히 해소 시켰으며, 지분 인수자가 사모펀드라는 점에서 현대글로비스의 장기 비전에 대해 긍정적 전망을 했을 것으로 추정되는 점에서 긍정적으로 판단한다"고 밝혔다.

현대글로비스 인수자는 프로젝트 가디언 홀딩스(PROJECT GUARDIAN HOLDINGS)인데, 사모펀드인 칼라일이 출자해 케이먼 군도에 설립된 SPC이다. 프로젝트 가디언 홀딩스은 자본금이 24원, 자본총계는 4227억원이고, 하나은행으로부터 2000억원의 주식담보대출(3년 계약)을 받는다. 자기자금 4138억원과 차입금 1974억원으로 총 6,113억원의 인수자금을 지급하는 것이다.

그는 "지분 인수 후 정의선 회장과 공동보유 계약을 체결해 특별관계자로서 지분을 보유할 계획이고, 정의선 회장이 지분을 매각할 경우 동반매각을 청구할 수 있는 권리(Tag-along)도 확보한다"며 "대주주로서 우호 지분율에 변동이 없어 안정적인 경영권을 유지할 수있게 된다"고 설명했다.

