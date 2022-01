에이스침대, 갤러리아 명품관에 '에이스 헤리츠' 팝업스토어 개장

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대가 서울시 압구정동 갤러리아 백화점 명품관 WEST 5층에서 프리미엄 매트리스 브랜드 '에이스 헤리츠(ACE Heritz)' 팝업스토어를 다음달 14일까지 운영한다.

에이스 헤리츠는 가치있는 유산을 뜻하는 헤리티지(Heritage)와 귀족적인 스타일을 뜻하는(Ritz)의 합성어다. 에이스침대의 침대과학 기술과 고급 소재로 만들어진 침대라는 의미가 담겨 있는 에이스침대의 최고급 사양 프리미엄 매트리스 브랜드다.

에이스침대는 질 높은 휴식을 위한 프리미엄 침대 수요가 지속적으로 증가할 것을 고려해 소비자들이 고품격 수면을 직접 체험하고, 에이스침대의 최상위 매트리스 브랜드인 에이스 헤리츠를 직접 경험할 수 있도록 팝업스토어를 운영하게 됐다.

에이스 헤리츠에는 천연 양모, 말털, 오가닉 코튼 원단 등 최고급 천연 소재가 적용됐다. 또한 독립형 스프링과 연결형 스프링의 장점을 모두 모아 한국은 물론 세계 15개국에서 특허를 받은 '하이브리드 Z 스프링'이 적용됐다.

이번 팝업스토어에서는 에이스 헤리츠 최고 등급인 블랙(Black) 매트리스와 에이스침대 프리미엄 매트리스 로얄 에이스 400(ROYAL ACE 400), 에이스침대가 독점 수입·유통하는 스트레스리스(Stressless) 등도 직접 보고 체험할 수 있다.

에이스침대 관계자는 "이번 팝업 스토어에서 에이스 헤리츠 제품을 직접 경험해 보고 '좋은 잠'을 완성하는 매트리스를 선택하길 바란다"고 전했다.

