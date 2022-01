"1월, 화장품 잘 나간다" 롯데百 '뷰티 페어', 최대 20% 상품권 증정

롯데百, 1월 화장품 매출 월평균 1.5배

7~9일 20여개 브랜드 참여 '뷰티 페어' 진행

최대 20% 롯데상품권 증정…호랑이 에디션 등 기획 세트도

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점이 '새해 결심템'과 '설 선물'로 화장품을 찾는 고객들을 공략한다.

롯데백화점은 최근 5년간(2017~2021년) 화장품 월별 매출을 분석한 결과 1월 화장품 매출이 전체 월 평균 대비 약 1.5배 높았다고 6일 밝혔다. 특히 화장품 최대 성수기로 알려진 5월 '가정의 달'을 제외하고 1월이 연중 가장 큰 매출을 기록했다. 이는 '금연', '다이어트', '외국어 공부' 등과 함께 '가꾸기' 관련 아이템인 화장품이 대표적인 '새해 결심템'인 데다 설 선물 수요가 더해진 결과로 분석됐다.

이같은 트렌드를 반영해 롯데백화점은 오는 7일부터 9일까지 20여개 유명 화장품 브랜드가 참여하는 '럭셔리 뷰티 페어'를 진행, 다양한 구매 혜택과 단독 상품 등을 선보인다.

롯데백화점은 더블(10%+10%) 상품권 증정 행사를 진행한다. 롯데백화점 전점에서 '럭셔리 뷰티 페어' 참여 브랜드 구매시 매장과 사은 행사장에서 각각 구매금액대별 10% 상당의 롯데상품권을 중복 증정해 최대 20% 상당의 롯데상품권을 받을 수 있다. 일반적인 사은행사는 구매 금액의 5%로 이뤄지는 데 반해 이번 행사는 20%로 파격적인 혜택이라고 백화점 측은 설명했다. 롯데카드로 결제시 참여할 수 있으며 대표적인 참여 브랜드는 랑콤, 키엘, 입생로랑, 비오템, 조르지오 아르마니, 아틀리에코롱, 오휘, 숨, 시세이도, 동인비 등이 있다.

롯데백화점에서만 만날 수 있는 기획상품들도 다양하게 준비했다. 특히 코로나19로 마스크 착용 시간이 길어지면서 '스킨 케어'에 대한 수요가 더욱 높게 나타나 설화수, 에스티로더, 랑콤 등 프리미엄 스킨케어 브랜드를 중심으로 단독 세트를 기획했다는 설명이다. 한국적인 아름다움을 강조한 설화수의 조각보 에디션 세트가 대표적으로, 베스트셀러인 '자음 2종'과 '자음생 3종' 등을 구매하면 본품 외에도 다양한 구성품과 뷰티 포인트 1만5000포인트를 추가로 적립해준다.

지난 2일부터 롯데백화점 단독으로 오프라인 판매 중인 '설화수 윤조에센스 호랑이 해 에디션 세트'는 행사 첫날 준비 물량의 30% 이상이 판매되는 등 인기를 끌고 있다. 이외에도 '랑콤 어드밴스드 제니피끄 에센스 세트', '비오템 포스 수프림 모이스춰라이저 세트', '입생로랑 쿠션 세트' 등 다양한 기획 세트를 선보인다.

'럭키 박스' 이벤트도 진행한다. 입생로랑, 키엘, 비오템, 조르지오 아르마니에서 단일 브랜드 15만원 이상 또는 랑콤에서 27만원 이상 구매시 인기 정품 상품 및 디럭스 샘플 등 '랜덤 선물'이 담긴 '럭키 박스'를 선착순으로 증정한다.

한편 롯데온에서도 오는 12일까지 '로레알 대전'을 진행, 키엘, 입생로랑, 랑콤, 비오템, 조르지오 아르마니 등을 구매하면 최대 10% 중복 할인 쿠폰을 지급하고 금액대별 혜택도 제공한다.

김시환 롯데백화점 화장품 팀장은 "새해를 맞아 선물 목적뿐 아니라 스스로를 위한 기분 전환 아이템으로 화장품을 많이 구매한다"며 "롯데백화점에서 준비한 다양한 혜택과 함께 더욱 빛나고 아름다운 한 해를 맞길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr