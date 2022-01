"어떤 위치든 책임 물을 것" 美의회 폭동 1년, 트럼프 기소될까

[아시아경제 조슬기나 기자] "지금까지의 조처가 끝이 아니다. 어떤 위치든 책임을 묻겠다." 미국 민주주의의 오점으로 기록된 1·6 국회의사당 폭동 사태가 발생한 지 어느덧 1년이 됐지만 가담자 처벌과 조사는 아직도 끝나지 않았다. 조 바이든 미국 행정부는 끝까지 법에 따른 책임을 묻겠다는 방침을 분명히 했다.

메릭 갈런드 미 법무부 장관은 5일(현지시간) 연설에서 지난해 1월6일에 발생한 의회 폭동을 "민주주의에 대한 공격"이라고 정의하며 지금까지 725명 이상을 기소했다고 밝혔다. 그는 "모든 수준의 1·6 사태 주동자들에게 모든 단계에서 법에 따라 책임을 물을 것"이라고 경고했다. 또는 물리적으로 당시 의사당에 있지 않았더라도 모든 연루자들을 처벌하겠다는 뜻도 시사했다.

1·6 의회 폭동 사태는 도널드 트럼프 전 대통령의 지지자들이 2020년 대선 결과에 불복하며 의회를 습격, 경관 등을 공격하고 난동을 벌인 날이다. 당시 의회는 바이든 대통령의 당선 인증 절차를 진행하고 있었다.

특히 갈런드 장관의 이날 발언은 최근 정치권에서 트럼프 전 대통령과 참모 등을 기소하라는 압박이 이어지는 데 가운데 나와 더욱 눈길을 끈다. 트럼프 전 대통령은 당시 수천명의 시위대가 의사당으로 향하기 이전, 연설을 통해 "죽기로 싸우라"고 부추기며 난동 사태를 선동했다는 혐의를 받고 있다.

법무부가 현재까지 기소한 725명 가운데 325명은 중범죄에 해당한다. 갈런드 장관은 "수사관들이 5000장의 소환장을 발부하고, 장치 2000대를 압수했으며, 2만 시간에 달하는 비디오 영상을 조사하고, 15테라바이트 규모의 데이터를 수색했다"며 "지금까지의 조처가 끝이 아니다"라고 강조했다. 뉴욕타임스(NYT)는 "의사당에 난입한 2500명가량이 연방범죄로 기소될 수 있다"며 "1000여건의 폭행건도 포함된다"고 보도했다.

바이든 대통령 역시 6일 예정된 연설을 통해 당시 시위대의 폭동을 미국 민주주의에 대한 위협으로 규정하고 비판 목소리를 높일 것으로 예상된다. 대변인인 젠 사키는 이날 백악관 브리핑에서 "대통령은 일각에서 퍼트린 거짓말 대신 (작년 1월6일) 일어난 일의 진실과 그것이 법치와 우리의 민주적 통치 체제에 가한 위험을 말할 것”이라며 "그는 1월6일이 트럼프 대통령 재임 4년이 미국에 저지른 비극적 정점이라고 생각하고 있다"고 밝혔다.

민주당이 주도하는 특별위원회의 공세도 더욱 거세질 전망이다. 당장 트럼프 전 대통령을 포함한 측근들을 대상으로 형사상 기소를 의뢰할 가능성이 제기된다.

현재 특위는 마크 메도스 전 백악관 비서실장, 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가 등 트럼프 행정부 고위 관계자들이 증언을 거부하며 진상파악 등에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 워싱턴포스트(WP)는 "올해 특위의 활동이 더욱 공개적으로 진행될 것"이라며 "중간선거가 실시되는 11월 이전에 특위가 최종 보고서를 내놓을 전망"이라고 보도했다.

