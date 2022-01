美 필라델피아 화재…어린이 포함 최소 13명 사망

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 필라델피아의 주택가에서 5일(현지시간) 발생한 화재로 어린이 7명을 포함해 최소 13명이 사망했다.

워싱턴포스트(WP)에 따르면 이날 오전 6시40분께 필라델피아 페어몬트 지역에 있는 3층짜리 연립주택에서 불이 나 소방당국 출동 50분만에 진압됐다. 화재 원인 등은 아직 밝혀지지 않았으며 주택 2층에서 불이 시작된 것으로 확인됐다. 건물 내 화재감지기 4대도 작동하지 않았던 것으로 파악됐다.

짐 케니 필라델피아 시장은 기자회견에서 "너무 많은 아이들을 잃어 큰 충격"이라고 밝혔다. WP는 필라델피아에서 소방관으로 26년 이상 근무하고 은퇴한 주민을 인용해 "(필라델피아에서) 이렇게 많은 인명피해가 발생한 화재는 이례적"이라고 전했다.

목격자들에 의해 공개된 소셜미디어 영상에는 건물에서 검은 연기가 피어오르는 모습이 담겼다. 목격자들은 현지언론에 "건물에서 들려오는 비명소리에 잠에서 깼다"고 전했다. 이 연립주택에는 총 26명이 거주하고 있었던 것으로 확인됐다.

