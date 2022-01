광주 남부소방서 “음식점 주방 화재 주의하세요”

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서는 5일 화재가 증가하는 겨울철 음식점 내 주방 화재로 인한 인명·재산피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 당부했다.

소방청 통계에 따르면 최근 5년간 전국에서 발생한 음식물 관련 화재는 1만3717건이 발생해 사망 15명, 부상 599명, 총 614명의 사상자가 발생했다.

음식점 화재의 주요 원인은 부주의, 전기적 요인이지만, 기름 성분이 쌓여 후드나 덕트에 불씨가 튀어 화재로 확대되는 경우가 증가하고 있다.

이를 예방하기 위해선 ▲배기 덕트 0.5mm 이상 강판 등 불연재료 설치 ▲주기적인 기름 찌꺼기 청소 ▲기름 제거 필터 설치 ▲주방화재에 대비한 k급 소화기를 비치해야 한다.

소방서 관계자는 “음식점에 설치된 배기 덕트·후드에 장시간 쌓인 기름때로 화재가 발생한다”며 “화재 예방을 위해 주기적인 관리와 함께 K급 소화기를 비치하도록 당부드린다”라고 말했다.

