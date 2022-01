호남지방통계청 "지역통계 기능 강화할 것"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 호남지방통계청은 5일 영상회의를 활용한 비대면 방식으로 온라인 시무식을 개최했다.

이번 행사는 재확산되고 있는 코로나19 상황을 고려해 김대호 호남청장의 신년사를 영상으로 중계하는 것으로 대체됐다.

김 청장은 신년사에서 “작년 코로나19로 열악한 조사 환경 속에서도 비대면 조사방식의 확대를 통해 통계조사 효율성을 높이고, 지역특화통계를 개발해 지역발전에 기여한 호남청 직원들의 노고에 감사드린다”며 “올해는 비대면 조사방식의 안정화를 통해 통계조사의 정확성을 높이고, 지역통계 기능을 더욱 강화해 지역민의 삶의 질 향상에 기여하겠다”고 강조했다.

이어 “새해에는 직원들과의 적극적인 소통으로 즐겁고 행복한 직장을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 김 청장은 부서장들과 함께 국립 5·18 민주묘지를 참배하고, 순국선열과 호국영령 및 민주열사를 추모하기도 했다.

