'국내 1위' 가상화폐 금융업체 델리오의 수상한 실적?

TVU 개념 실적으로 내세워…대출 포함돼 자산 파악 어려워

회원 규모도 불명확…델리오 자체 가입자 수 파악 안 돼

[아시아경제 공병선 기자] 국내 최대 규모 가상화폐 중앙화 금융(C-fi·씨파이) 업체로 알려진 ‘델리오’의 실적이 부풀려졌다는 의혹이 제기됐다. 해외 업체와 달리 예치 규모나 명확한 가입자 수를 밝히지 않고 자의적 기준으로 산정했다는 지적이 나온 것이다. 이달 말 국내 가상자산사업자 신고에서 떨어진다면 투자자들의 피해도 우려되는 상황이다.

5일 기준 씨파이 업체 델리오는 2조720억원 규모 비트코인 총누적거래금액(TVU)을 실적으로 내세우고 있다. TVU는 가상화폐 금융업체 중에서 델리오만 쓰고 있는 실적 개념으로 예치와 대출의 거래도 포함하고 있다. 델리오 측은 제도권 금융은 물론 탈중앙화금융(De-fi·디파이) 업체도 아닌 씨파이 업체이기 때문에 따로 TVU라는 개념을 사용한다고 설명했다. 씨파이는 블록체인 기반으로 중앙 관리자 없이 가상화폐를 담보로 대출을 하거나 이자를 지급하는 등의 금융 서비스를 뜻하는 디파이와 달리 가상화폐를 활용해 금융서비스를 제공하되 관리자가 있는 형태를 뜻한다.

문제는 TVU라는 개념을 사용하면 델리오가 보유한 자산 규모를 파악하기 어렵다는 점이다. 델리오의 TVU는 예치금 입금뿐만 아니라 출금도 거래 실적으로 잡는다. 가상화폐 대출 부문 역시 TVU에 포함돼 빌려준 금액과 갚은 금액이 혼재된다. 홍기훈 홍익대 경영학과 교수는 "사실상 TVU는 투자자에게 필요한 정보를 주지 못하는 것"이라며 "정확한 예치 규모를 공개해야 한다"고 말했다. 현재 델리오는 영업 비밀을 이유로 예치 규모를 공개하지 않고 있다.

해외 씨파이 업체들은 TVU란 개념이 아니라 운용자산을 활용하고 있다. 해외업체 넥소와 블록파이, 셀시우스 등은 각각 130억달러(약 15조5610억원), 100억달러, 241억달러 규모의 자산을 운용 중이라고 홈페이지에 밝혔다.

제도권 금융과 비교해도 선뜻 받아들이기 어려운 개념이다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 "통상 예금은행은 예금이 가장 중요한 수입원이기 때문에 예치 규모를 실적으로 내세운다"며 "은행에 가장 중요한 것은 대중으로부터 얼마나 자금을 끌어오는지 증명해야 하기 때문"이라고 설명했다.

회원 규모 산정도 명확한 기준이 없어 ‘부풀리기’라는 지적이 나온다. 델리오는 정확한 ‘회원수’가 아니라 ‘델리오 연동 회원풀’ 450만명이라고 밝히고 있다. 델리오 관계자는 "델리오 가입자 수뿐만 아니라 제휴 업체의 회원 수와 제휴사 이용자 수를 합산한 것"이라며 "국내 가상화폐 거래소 빗썸도 제휴사"라고 설명했다.

하지만 빗썸은 지난해 10월28일 델리오와의 제휴사 관계를 종료했다. 특정금융정보법 개정안 시행으로 고객 정보 안정성을 확보한다는 이유에서다. 빗썸 회원 수까지 델리오 연동 회원 수에 포한된 셈이다. 델리오는 연동 회원과 자체 가입자수를 명확히 공개하지 않고 있다.

불투명한 정보 공개에 향후 투자자들의 피해까지 우려된다. 현재 델리오는 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)의 가상자산사업자로 신고한 상태다. 지난달 말 FIU는 일부 쟁점사항을 이유로 델리오의 심사를 유보했다. 이달 말에도 신고 수리에 실패하면 영업을 이어갈 수 없어 투자자들의 피해로 이어진다. 이동욱 FIU 가상자산검사과 과장은 "재심사에도 통과하지 못한다면 향후 신고 수리는 받기 어려워진다"고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr