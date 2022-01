KGC인삼공사 '홍삼 세계지도' 공개…아시아는 간편 섭취, 미국은 본연의 맛 선호

[아시아경제 이승진 기자] KGC인삼공사의 홍삼이 새해 명절을 보내는 아시아권에서 대표적인 인기 선물로 자리매김하는 등 해외 전역에서 수요가 증가하고 있다.

KGC인삼공사는 5일 정관장 홍삼 해외시장 매출을 기준으로 국가별 베스트셀러를 선정한 ‘홍삼 세계지도’를 공개했다. 휴대와 섭취가 간편한 스틱형 홍삼제품 ‘에브리타임’이 일본, 대만, 홍콩, 말레이시아, 싱가폴, 베트남 등 아시아 6개 지역에서 매출 1위를 기록했다.

국가별 매출 1위 중국

해외 홍삼 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 곳은 중국이다. 중국에서 판매되는 정관장 뿌리삼은 중국제품에 비해 3배 가량 비싼 가격에 팔림에도 본인 건강과 선물을 위한 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

특히 설(춘절) 문화가 있는 중국은 1~2월 매출이 연간 매출의 20% 이상을 상회한다. 판매 1위 제품인 뿌리삼도 설 기간에 20% 이상 팔린 것으로 집계됐다.

중국 다음으로 홍삼을 많이 찾는 지역은 대만과 홍콩이다. 기존에 홍삼은 고령층이 먹는 제품이라는 인식이 컸으나, 에브라타임 출시로 홍삼의 이미지가 달라졌다고 KGC인삼공사는 분석했다.

대만에서 에브리타임은 38%의 점유율로 판매 1위를 기록하며, 뿌리삼 위주의 시장을 제품 중심의 시장으로 전환하는 역할을 했다. 2020년 대만 내 매출이 2017년 대비 259% 급증했으며, 춘절 기간 매출이 연 매출의 19~20%를 차지하며 높은 비중을 보인다.

일본 소비자들은 제품의 품질을 중시하고 체험용으로 소량을 구매해 본 후 자기에게 적합하다 판단하면 비로소 정기적으로 구매하는 성향을 보이는 것으로 나타났다.

한류 열풍에 싱가포르, 베트남 등 성장세 커

홍삼이 수출되는 국가 중 최근 성장세가 가장 높은 곳은 싱가포르, 베트남, 말레이시아 등 동남아 지역이다. 한류 열풍으로 다양한 K-콘텐츠가 인기를 끄는 덕분에 한국 홍삼 제품 역시 현지인들에게 반응이 좋다.

싱가포르와 말레이시아는 중화계가 주요 소비층으로 인삼에 대한 이해도가 기본적으로 높다. 싱가포르 역시 에브리타임 매출 비중이 가장 높게 나타났다.

말레이시아 역시 중화계가 주요 소비층으로 최대 명절인 춘절에 매출이 가장 많이 발생한다. 현지 매출 1위 제품은 에브리타임이 차지했다. 한국 드라마가 큰 인기를 끌며 작품 속 PPL(간접광고)로 자주 등장한 에브리타임에 대한 관심이 높아진 영향이다.

베트남은 한국 인삼에 대한 선호도가 높고, 고급스러운 건강 선물로 생각한다. 에브리타임은 베트남 최대 명절인 뗏(음력 1월1일) 시기 때 건강선물로 현지인들에게 인기를 끌며 베트남 온라인 시장 내 인삼류 제품 중 1위를 기록하기도 했다.

큰 용량 선호하는 미국…홍삼정 1위

미국은 아시아 국가 다음으로 가장 큰 인삼 수출국이다. 정관장은 지난해 9월 뉴욕 맨하튼에 체험형 매장인 ‘인삼 박물관 카페(Ginseng Museum Cafe)’를 선보이며 홍삼이 다소 생소한 이들에게 역사와 효능을 설명하고 체험할 수 있도록 했다.

현지 시장에서 가장 인기가 높은 제품은 홍삼농축액인 홍삼정이다. 30여 곳의 매장을 현지에서 운영 중이지만 넓은 국토에 비해 매장수가 많지 않아 한 번 구매해 오랫동안 먹을 수 있는 제품을 선호하는 것으로 분석됐다.

호주와 러시아에서는 파우치 형태로 마실 수 있는 홍삼원이 인기다. 러시아의 경우 전토음료(크바스)와 비슷한 맛에 건강에도 좋다고 알려지며 현지 40대 이상 여성에게 수요가 높은 것으로 조사됐다.

중동 지역에서는 홍삼정이 인기로, 홍삼이 남성 스태미나에 좋다고 알려지며 중년 남성들이 선호하고 있다.

KGC인삼공사는 코로나19 이후 온라인 쇼핑이 활발해지면서 이커머스를 중심으로 홍삼 판매가 크게 늘고 있다고 분석했다. 이를 발판으로 해외 수출 실적도 늘었는데, 2019년 대비 2021년도 3분기까지 수출 실적은 20% 증가했다.

김내수 KGC인삼공사 글로벌CIC장 상무는 “지난해 지구촌 모두가 면역력에 대한 관심이 높아지며 해외에서도 좋은 성과를 내고 있는 만큼, 앞으로도 대한민국을 대표한다는 사명감을 갖고 세계 속에 우리 홍삼을 알리기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

