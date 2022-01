[클릭 e종목]"포스코, 실적 걱정 없는 4분기"

[아시아경제 박지환 기자] 유안타증권은 5일 포스코에 대해 4분기에도 호실적을 기록할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 53만원을 유지했다.

이현수 유안타증권 연구원은 "4분기 연결 기준 영업이익은 2조7700억원으로 전년 대비 221% 증가할 것으로 예상된다"며 "별도 기준으로는 전분기에 이어 탄소강 판매단가 상승을 이어갈 것으로 예상되나 원재료 투입원가 상승 폭이 더 크게 나타나며 스프레드는 축소될 것으로 전망된다"고 말했다. 아울러 해외 철강부문 합산 영업이익은 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되며 에너지 부문이 비수기를 맞이하며 연결 영업이익은 전분기 대비 11% 감소할 것으로 전망됐다.

지난해 말 중국 MIIT(공업신식화부)는 2021년 자국 철강산업 조강생산량이 2020년을 넘어서는 안된다고 언급했다. 2021년 1~11월 누적 조강생산량은 전년 대비 2.6% 감소해 해당 발언은 현실화될 가능성이 높다는 게 이 연구원의 판단이다. 올해는 아직까지 2022년 조강생산량 수준에 대해 구체적으로 언급 하지는 않았지만 철강업은 철강 1톤 생산에 필요한 에너지소비량을 현재 수준보다 2% 감소시켜야 한다는 목표가 제시됐다. 이 연구원은 "에너지 소비 감소가 꼭 철강 생산 감소를 의미하는 것은 아니지만 향후 중국 철강산업은 탄소 감축이라는 정부의 목표에 부응하려 할 것으로 예상된다"고 말했다.

올해 다수의 기업이 각각의 목적을 가지고 물적 분할을 진행했으나 투자자들의 반응은 좋지 않았던 것이 사실이다. 물적 분할은 그 자체만 놓고 보면 기업 가치에 변화를 주지 않지만 물적 분할 후 재상장이라고 하는 이슈가 ESG 측면에서 부정적으로 인식될 수 밖에 없다.

이 연구원은 "포스코의 이번 분할 결정은 대주주 지분 확대를 위한 것도 아니며, 자회사 재상장에 대한 부분도 일축했다"며 "회사측의 의지를 무조건 신뢰할 수는 없으나 타사들의 사례만을 가지고 부정적으로만 바라보는 것도 경계해야 한다고 판단된다"고 말했다.

