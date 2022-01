데스커, 남주혁과 함께 '데스커 앞으로, 가능성 앞으로' 캠페인

[아시아경제 김종화 기자] 워크앤 라이프스타일 가구브랜드 '데스커(DESKER)'가 브랜드 전속 모델 남주혁과 함께 '데스커 앞으로, 가능성 앞으로' 2022년 신규 캠페인을 진행한다.

데스커는 '가능성 앞으로' 캠페인을 통해 도전과 성장을 응원하는 브랜드 가치를 전달하고, 사용자에 맞춰 변화하는 데스커만의 가능성을 선보인다.

이번 캠페인은 자유로운 높낮이 조절이 가능한 '모션데스크 베이직 세트'와 시야 차단으로 집중력 향상을 돕는 '집중형 데스크'를 중심으로 학생 및 직장인 등 모두의 도전과 가능성에 데스커가 함께 한다는 메시지를 전달할 예정이다.

새로운 캠페인 시작과 함께 공개한 '가능성 앞으로' TV 광고는 남주혁과 함께 다양한 사람들이 가능성에 도전하는 모습을 보여주고, '한 뼘 더 앞으로', '호기심 앞으로', '무모함 앞으로' 등 각자 다르지만 자신에 맞는 방식으로 데스커와 함께 가능성을 펼쳐 나간다는 메시지를 담았다. TV 광고 영상과 함께 공개된 모션데스크 베이직 세트, 집중형 데스크의 특징과 활용도를 소개하는 광고 영상은 데스커 공식 유튜브에서 확인할 수 있다.

데스커는 캠페인 론칭과 함께 1월부터 다양한 기획전을 진행한다. 또 캠페인의 일환으로 각 분야 전문가들의 성장 이야기를 통해 도전과 성장을 응원하는 '아이엠데스커(I AM. DESKER)' 프로젝트도 이어간다. 댄서 아이키, 아티스트 콜드의 성장 이야기를 담은 영상은 데스커 공식 유튜브 또는 아이엠데스커 사이트에서 확인할 수 있다.

데스커 관계자는 "데스커는 도전과 성장, 가능성에 브랜드 가치를 두고 시작하는 사람들을 응원하는 다양한 프로젝트와 캠페인을 진행해 왔다"면서 "이번 캠페인을 통해 사용자에 맞춰 다양한 가능성을 제시하는 데스커를 경험하고, 2022년 시작과 새로운 도전을 데스커와 함께하길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr