대전시, 홍경선 대목장 ‘시 무형문화재’ 등재

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 홍경선 대목장(大木匠)이 대전시 무형문화재로 등재됐다.

시는 올해부터 대목장 종목을 시 무형문화재로 지정하고 홍경선 대목장을 처음으로 등재했다고 4일 밝혔다.

홍경선 대목장은 부친 홍사구 옹으로부터 기술을 전수받은 목수 집안의 자손으로 1980년부터 대목일을 시작해 현재까지 200여건의 전통건축물을 짓거나 보수했다.

홍경선 대목장의 손을 거쳐 간 건축물 중에서는 보물로 지정된 안동 소호헌(蘇湖軒)과 경남 유형문화재인 합천 해인사 경학원(海印寺 經學院) 등 우리나라 중요 문화재가 다수 포함됐다.

이러한 실력과 무형문화재로서의 전통성을 인정받은 홍경선 대목장은 지난해 문화재청 문화재수리기술위원회 전문위원에 위촉됐으며 최근 ㈔한국문화재기능인협회 선거에서 이사장에 당선되기도 했다.

임재호 시 문화유산과장은 “시는 기능종목 무형문화재 전수교육관인 ‘전통나래관’에서 대목장 종목에 관한 전수교육프로그램을 개발하고 시민이 우리나라 고유의 무형유산인 대목장을 체험할 수 있는 기회를 가질 수 있게 할 것”이라고 말했다.

한편 우리나라의 목수는 보통 소반이나 장롱 등 생활 가구를 만드는 소목장(小木匠)과 궁궐, 사찰, 일반 가옥을 짓는 대목장으로 구분한다.

이중 대목장의 기원은 ‘신라의 선덕왕이 황룡사 9층탑을 짓기 위해 백제에 장인을 청하자 아비지(阿非知)라는 대장(大匠)이 200명의 기술자를 데려왔다’는 삼국유사의 기록으로까지 소급될 만큼 그 역사가 오래된 것으로 전해진다.

