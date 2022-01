[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆오스템임플란트=24일까지 상장적격성 실질심사 대상 결정

◆에이프로=8억원 규모의 자사주 처분 결정

◆엠로=주당 한 주를 배정하는 무상증자 결정

◆한국파마=노인 근감소증 환자에게서 KP203 반복 투여의 유효성·안전성 평가 위한 제2상 임상 시험 계획 신청

◆싸이토젠=최대주주 변경 공시 지연으로 불성실 공시 법인 지정 예고

◆카스=총 발행 주식의 1.52% 규모 전환청구권 행사

◆이녹스첨단소재=김필영 대표이사 사임

