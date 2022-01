[아시아경제 황준호 기자] 3일 증시에서 로보티즈가 52주 신고가를 기록하는 등 강세를 나타내고 있다.

이날 오후 1시49분 현재 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 30,900 전일대비 6,200 등락률 +25.10% 거래량 9,001,295 전일가 24,700 2022.01.03 14:36 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close 는 23.28% 오른 3만450원에 거래되고 있다. 이 회사의 주가는 LG전자가 오는 4일(현지시각) 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 미국 'CES 2022'에서 5G와 인공지능을 접목한 로봇을 통해 미래비전을 소개할 예정인 가운데 LG전자의 서비스로봇 분야 사업화를 위한 협력 파트너라는 점이 부각되면서 상승세를 나타낸 것으로 분석된다.

