김윤 삼양홀딩스 회장 "성장을 향한 도전은 멈추지 않을 것"

사내 인트라넷에 영상 신년사 게시

코로나 19 이후 영상으로 경영 메시지 전파

[아시아경제 임혜선 기자] 김윤 삼양홀딩스 회장(사진)이 “위기는 계속 되지만 성장을 향한 도전은 멈추지 않을 것”이라고 3일 밝혔다.

김윤 회장은 영상 신년사를 통해 “글로벌 시장, 스페셜티 제품을 중심으로 사업 포트폴리오 조정을 가속화해 새로운 100년을 준비할 것”이라며 ‘스페셜티 제품 및 글로벌 시장 확대 가속화, 현금 흐름 관리 강화, 일하는 방식 변화’ 등 세 가지를 올해 경영방침으로 제시했다.

김 회장은 “비전 2025의 핵심 목표는 스페셜티 제품 확보와 글로벌 시장 확대를 통한 수익성 있는 성장”이라며 “글로벌 거점별 현지화 전략의 실행력을 높이고 신규사업 기회를 지속 발굴해야 한다”고 강조했다. 이어 “운전자본 최적화, 판가 관리, 투자 효율 극대화 등 현금 흐름과 수익성 모두를 철저하게 관리해야 한다”며 “진행 중인 투자의 효율성을 높이고, 신규 투자는 우선 순위를 정해 신중히 진행할 것”을 당부했다.

일하는 방식에 대해서도 언급했다. 그는 "경영 전반에 새로 도입된 디지털 인프라를 제대로 활용하기 위해서는 일하는 방식과 마인드에서 대대적 변화가 필요하다"면서 "디지털 트랜스포메이션에 적극 참여해 일하는 방식을 혁신하고 메타버스 등 새로운 기술에 열린 마음을 가질 것을 주문했다.

끝으로 김 회장은 “변화와 혁신의 완성은 우리 모두의 참여로 이루어진다”며 “단기 목표와 중장기 성장 도전을 조화롭게 실행해 새로운 100년을 함께 열어 가자”고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr