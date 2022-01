2022년 정기 임원 인사 단행

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 2022년 정기 임원 인사를 단행했다고 3일 밝혔다.

이번 정기 임원 인사를 통해 각자 대표인 이해선 대표와 서장원 대표가 각각 부회장, 사장으로 승진했다. 김동현 DX센터장과 이지훈 글로벌상품전략본부장은 전무로 승진했다. 강영섭 기술서비스본부장과 김형권 1사업본부장은 상무가 됐다. 이를 포함해 6명이 승진하고 4명이 새롭게 신규 임원으로 선임됐다.

코웨이 관계자는 "이번 임원 인사는 급변하는 글로벌 환경 속에서 상품·서비스·디자인 혁신과 빠른 디지털 전환을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다는 의미"라고 설명했다.

