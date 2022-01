"차량 진입만으로 결제"…신한카드, '차량 번호판 인식 결제' 도입

투썸플레이스에서 차량 번호판 인식 결제 서비스 첫선

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 드라이브 스루(DT)매장에서 차량진입만으로 결제가 이루어지는 '차량 번호판 인식 결제 서비스'를 투썸플레이스에서 오픈했다고 3일 밝혔다.

먼저 투썸플레이스 분당궁내 DT점을 우선 적용하고 전국 투썸플레이스 DT매장에 순차적으로 서비스를 적용할 방침이다.

서비스를 이용하고자 하는 고객은 투썸플레이스의 모바일 애플리케이션(앱) '투썸하트'에서 차량번호와 카드를 미리 등록하면 투썸플레이스 DT매장 이용시 별도의 결제수단 선택 없이 자동으로 결제할 수 있다.

신한카드는 이번 투썸플레이스를 시작으로 편의점, 패스트푸드 등 서비스 적용 가맹점을 지속적으로 확대해나갈 계획이다.

유태현 신한카드 디지털퍼스트본부장은 "코로나로 인해 비대면 결제에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 더욱 다양한 분야에서, 다양한 형태의 드라이브스루 매장이 늘어날 것으로 예상된다"며 "신한금융그룹의 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융'에 발맞춰 다양한 분야에서 편리하게 이용할 수 있는 언택트 결제서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr